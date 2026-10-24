Ötən gün axtarışda olan 127 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 24 oktyabr, 2026
- 14:49
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Azərbaycanda oktyabrın 23-də axtarışda olan 127 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin borclu şəxs qismində axtarışda olan 85 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 36, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 9 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.
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