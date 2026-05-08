В США признали виновными четырех фигурантов дела об убийстве президента Гаити

Суд в США признал виновными четырех мужчин, обвиняемых в заговоре с целью похищения или убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, который был убит в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, приговор был вынесен федеральным судом в Южной Флориде.

Согласно информации, все осужденные были связаны с базирующейся в Майами охранной компанией Counter Terrorism Unit Federal Academy.

Осужденные -Антонио "Тони" Интриаго, Арканхель Претель, Уолтер Вейнтемилья и Джеймс Солаж - проходили по делу, в рамках которого в 2023 году обвинения были предъявлены в общей сложности 11 фигурантам.

Жовенель Моиз был убит 7 июля 2021 года в результате вооруженного нападения на его резиденцию в пригороде столицы Гаити - Порт-о-Пренс. Его супруга получила ранения, но выжила.