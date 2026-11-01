Дональд Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами
Другие страны
- 01 ноября, 2026
- 05:13
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Зеленского во встрече лидеров "Группы двадцати".
"Да, с этим нет проблем", - сказал Трамп.
Он также выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной завершится в обозримом будущем.
"Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдаленном будущем", - добавил президент США.
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