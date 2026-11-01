Дональд Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Зеленского во встрече лидеров "Группы двадцати".

"Да, с этим нет проблем", - сказал Трамп.

Он также выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной завершится в обозримом будущем.

"Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдаленном будущем", - добавил президент США.