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    Дональд Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 05:13
    Дональд Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Зеленского во встрече лидеров "Группы двадцати".

    "Да, с этим нет проблем", - сказал Трамп.

    Он также выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной завершится в обозримом будущем.

    "Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдаленном будущем", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Большая двадцатка (G20)
    Tramp Mayamidə keçiriləcək G20 sammitinə Zelenskini dəvət etmək niyyətindədir
    44 filmi
    44 filmi

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