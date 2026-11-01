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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Tramp Mayamidə keçiriləcək G20 sammitinə Zelenskini dəvət etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 05:20
    Tramp Mayamidə keçiriləcək G20 sammitinə Zelenskini dəvət etmək niyyətindədir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskini dekabr ayında Mayami (Florida ştatı) yaxınlığında keçiriləcək G20 sammitinə dəvət etmək niyyətində olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri jurnalistlərə Zelenskinin G20 liderlərinin görüşündə mümkün iştirakı ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

    "Bəli, bununla bağlı problem yoxdur", - Tramp bildirib.

    O həmçinin Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin yaxın gələcəkdə başa çatacağına əminliyini ifadə edib.

    "Hesab edirəm ki, Ukrayna və Rusiya arasındakı müharibə o qədər də uzaq olmayan gələcəkdə başa çatacaq", - ABŞ Prezidenti əlavə edib.

    Donald Tramp Volodimir Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Böyük İyirmilik (G20)
    Дональд Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами
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