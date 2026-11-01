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    Трамп усомнился в причастности КНДР к хакерской атаке на Binance

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 06:52
    Трамп усомнился в причастности КНДР к хакерской атаке на Binance

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не располагает окончательными данными о причастности Северной Кореи к масштабной хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance, ущерб от которой оценивается в $6,3 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом американский лидер заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    "Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связана ли с этим Северная Корея, но если это так, то мы обсудим с ней этот вопрос", - сказал Трамп.

    Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США возложило ответственность за кибератаку на северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor.

    По данным ведомства, злоумышленники 29 октября похитили с Binance криптовалютные активы на сумму более $6 млрд. ФБР также сообщило, что похищенные средства преимущественно конвертируются в криптовалюту Ethereum.

    В свою очередь, Binance пообещала полностью возместить клиентам потери, понесенные в результате атаки.

    Дональд Трамп Киберпреступность (кибермошенничество) Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    Tramp: Şimali Koreyanın "Binance" birjasına kiberhücumla əlaqəli olub-olmadığını bilmirik
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