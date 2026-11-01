Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Президент США уклонился от ответа на вопрос о возобновлении войны с Ираном

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 05:41
    Президент США уклонился от ответа на вопрос о возобновлении войны с Ираном

    Президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналиста о том, планирует ли он возобновить военные действия против Ирана на следующей неделе.

    Как передает Report со ссылкой на The Mirror, об этом американский лидер заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    В ходе общения с прессой корреспондент The New York Times поинтересовался, намерен ли Трамп возобновить войну с Ираном на следующей неделе.

    "Почему вы задаете такой глупый вопрос? Допустим, я планирую это сделать. Разве я вам об этом скажу? Вы спрашиваете, собираюсь ли я возобновить войну на следующей неделе. Допустим, собираюсь. Разве я вам скажу? А если не собираюсь, разве я вам об этом скажу?" - ответил президент США.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ Prezidenti İrana zərbələri bərpa etmək barədə suala cavab verməkdən yayınıb
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