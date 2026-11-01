Президент США уклонился от ответа на вопрос о возобновлении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналиста о том, планирует ли он возобновить военные действия против Ирана на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на The Mirror, об этом американский лидер заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В ходе общения с прессой корреспондент The New York Times поинтересовался, намерен ли Трамп возобновить войну с Ираном на следующей неделе.

"Почему вы задаете такой глупый вопрос? Допустим, я планирую это сделать. Разве я вам об этом скажу? Вы спрашиваете, собираюсь ли я возобновить войну на следующей неделе. Допустим, собираюсь. Разве я вам скажу? А если не собираюсь, разве я вам об этом скажу?" - ответил президент США.