Президент США уклонился от ответа на вопрос о возобновлении войны с Ираном
Другие страны
- 01 ноября, 2026
- 05:41
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Президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос журналиста о том, планирует ли он возобновить военные действия против Ирана на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на The Mirror, об этом американский лидер заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
В ходе общения с прессой корреспондент The New York Times поинтересовался, намерен ли Трамп возобновить войну с Ираном на следующей неделе.
"Почему вы задаете такой глупый вопрос? Допустим, я планирую это сделать. Разве я вам об этом скажу? Вы спрашиваете, собираюсь ли я возобновить войну на следующей неделе. Допустим, собираюсь. Разве я вам скажу? А если не собираюсь, разве я вам об этом скажу?" - ответил президент США.
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