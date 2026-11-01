Хэмилтон впервые с 2023 года выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1"

Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Мексики - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA), соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

Второе место занял британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, а тройку лидеров замкнул монегаск Шарль Леклер, также выступающий за "Феррари".

Хэмилтон впервые с июля 2023 года выиграл квалификацию. Тогда британец завоевал поул-позицию на Гран-при Венгрии. Нынешний поул стал для него 105-м в карьере. По этому показателю он является рекордсменом "Формулы-1".

Лидер личного зачета пилотов итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса" показал пятый результат. В предстоящей гонке он может досрочно завоевать первый в карьере чемпионский титул.

Гонка состоится 2 ноября в 00:00 по бакинскому времени.