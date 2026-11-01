Hemilton 2023-cü ildən bəri ilk dəfə "Formula 1" Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub
- 01 noyabr, 2026
- 06:29
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Ferrari"nin britaniyalı pilotu Lüis Hemilton "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 19-cu - Meksika Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub.
"Report" Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, yarışlar Mexikodakı qardaş Rodriqeslər adına avtodromda keçirilib.
İkinci yeri "Mercedes"in britaniyalı sürücüsü Corc Rassell tutub, liderlər üçlüyünü isə "Ferrari"də çıxış edən monakolu Şarl Lekler tamamlayıb.
Hemilton 2023-cü ilin iyulundan bəri ilk dəfə təsnifat mərhələsində qalib gəlib. O zaman britaniyalı pilot Macarıstan Qran-prisində poul pozisiyasını qazanmışdı. Hazırkı poul onun karyerasında 105-ci olub. Bu göstəriciyə görə o, "Formula 1"in rekordçusudur.
Pilotların fərdi hesabının lideri, "Mercedes"in italiyalı pilotu Kimi Antonelli beşinci nəticəni göstərib. O, qarşıdan gələn yarışda karyerasında ilk çempionluq titulunu vaxtından əvvəl qazana bilər.
Yarış noyabrın 2-də Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da keçiriləcək.