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    Трамп допустил новые удары США по ядерным объектам Ирана

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 07:49
    Трамп допустил новые удары США по ядерным объектам Ирана

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит решить вопрос с еще несколькими объектами на территории Ирана, в том числе с предполагаемым подземным ядерным комплексом.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом американский лидер заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    "Мы уничтожили почти все их вооружение. Мы вывели из строя многие производственные мощности. Мы уничтожили их ядерный потенциал. Нам еще предстоит разобраться с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут", - утверждал Трамп.

    По его словам, одним из возможных объектов для новых ударов может стать предполагаемый подземный ядерный комплекс под горой Коланг-Газ-Ла, известной в США как Пикэкс-Маунтин (Pickaxe Mountain).

    "Вероятно, нам стоит обратить внимание на Пикэкс-Маунтин и разобраться с этим вопросом. Мы можем сделать это очень быстро", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ядерные объекты Ирана
    Tramp ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə yeni zərbələr endirməsini istisna etməyib
    Trump says US still has 'to take care of' one or two targets in Iran
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