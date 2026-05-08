Багаи: Иран все еще обдумывает ответ на предложение США

    • 08 мая, 2026
    • 18:19
    Иран все еще обдумывает ответ на предложение США об окончательном прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные медиа со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.

    "Что касается переговоров, этот вопрос находится на рассмотрении. Когда мы придем к окончательному решению, обязательно объявим об этом", - сказал Багаи.

    Он также заявил, что удар Соединенных Штатов по иранскому судну является "жестким нарушением международного права".

    "Действия, совершенные прошлой ночью, стали грубым нарушением международного права, а также нарушением режима прекращения огня. <...>Сейчас мы находимся в формальном режиме прекращения огня. Наши вооруженные силы полностью готовы и внимательно следят за ситуацией", - сказал он.

    Bəqai: İran hələ də ABŞ-nin təklifinə cavab üzərində düşünür
    Baghaei: Iran still considering response to US proposal

