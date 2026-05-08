    Neftçi klubuna tətbiq olunan transfer qadağası aradan qaldırılıb

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 20:47
    Neftçi klubuna tətbiq olunan transfer qadağası aradan qaldırılıb

    "Neftçi" klubuna tətbiq olunan transfer qadağası aradan qaldırılıb.

    Bu barədə "Report"a "ağ-qaralar"ın mətbuat katibi Asəf Zeynallı məlumat verib.

    O bildirib ki, transfer qadağasının aradan qaldırılması ilə bağlı bütün prosedurlar tamamlanıb və klubun hər hansı borc öhdəliyi yoxdur:

    "Transfer qadağası artıq aradan qaldırılıb. Heç bir borc öhdəliyimiz qalmayıb".

    Qeyd edək ki, daha əvvəl FIFA tərəfindən "Neftçi"yə transfer qadağası tətbiq olunmuşdu. Klubdan verilən açıqlamada buna səbəb kimi texniki gecikmə nəticəsində yaranmış ödəniş problemi göstərilmişdi.

    Neftçi FK Asəf Zeynallı FIFA

