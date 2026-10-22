Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" və "Real" qələbə qazanıb
- 22 oktyabr, 2026
- 01:01
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UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turuna 9 oyunla yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, "Bavariya" "Arsenal"la, "Real" "Leyptsiq"lə qarşılaşıb.
Həmçinin "Mançester Yunayted" "Komo"nun, "Qalatasaray" isə "Lill"in qonağı olub.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
21 oktyabr
20:45. "Lill" (Fransa) – "Qalatasaray" (Türkiyə) – 2:4
20:45. "Komo" (İtaliya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə) – 4:1
23:00. "Bavariya" (Almaniya) – "Arsenal" (İngiltərə) – 2:2
23:00. "Real" (İspaniya) – "Leyptsiq" (Almaniya) – 4:1
23:00. "İnter" (İtaliya) – "Şaxtyor" (Ukrayna) – 1:0
23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) – LASK (Avstriya) – 2:3
23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Vikinq" (Norveç) – 3:1
23:00. "Brügge" (Belçika) – "Lans" (Fransa) -3:0
23:00. "Betis" (İspaniya) – "Feyenoord" (Niderland) - 1:0.