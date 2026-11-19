Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 04:05
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Oman sahillərində tankerə naməlum mərminin dəyməsi nəticəsində yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Daşımalarının Koordinasiya Mərkəzi (UKMTO) məlumat yayıb.
İnsident Omanın Həsəb şəhərindən altı dəniz mili (təxminən 11 km) şimalda baş verib. Mərminin dəyməsi nəticəsində gəminin maşın şöbəsi alışıb.
Zərərçəkənlər və dəymiş ziyanın miqyası barədə məlumat daxil olmayıb.
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