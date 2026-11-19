На борту танкера у берегов Омана произошел пожар в результате попадания неустановленного снаряда.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в шести морских милях (около 11 км) к северу от оманского города Хасаб. В результате попадания снаряда загорелось машинное отделение судна.

Информация о пострадавших и масштабах причиненного ущерба пока не поступала.