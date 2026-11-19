У берегов Омана атакован нефтяной танкер
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 03:44
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На борту танкера у берегов Омана произошел пожар в результате попадания неустановленного снаряда.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в шести морских милях (около 11 км) к северу от оманского города Хасаб. В результате попадания снаряда загорелось машинное отделение судна.
Информация о пострадавших и масштабах причиненного ущерба пока не поступала.
Последние новости
03:44
У берегов Омана атакован нефтяной танкерДругие страны
03:18
Чехия планирует заключить долгосрочный контракт на поставки СПГ из СШАДругие страны
02:56
Bloomberg: Anthropic может привлечь более $94 млрд за счет размещения акцийЭкономика
02:21
ФБР расследует деятельность бывшего посла США в ГрецииДругие страны
01:54
Стало известно время трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си ЦзиньпинаДругие страны
01:29
В Германии начали расследование в отношении Deutsche Bank из-за утечки данныхДругие страны
01:00
NYT: Трамп все больше недоволен позицией Вэнса по конфликту с ИраномДругие страны
00:42
В Польше отстранили от должности председателя Конституционного судаДругие страны
00:16
Максим Рыженков: Беларусь считает коридор "Север — Юг" одним из приоритетныхВ регионе