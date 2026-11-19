Hondurasda 12 nəfərin öldürülməsindən sonra ölkənin şimalına xüsusi təyinatlı bölmələr göndərilib
- 19 noyabr, 2026
- 04:36
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Honduras hakimiyyəti silahlı hücumlar nəticəsində 12 nəfərin həlak olmasından sonra şimalda yerləşən Yoro departamentinə dərhal xüsusi təyinatlı bölmələrin göndərilməsi barədə göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Honduras Prezidenti Nasri Asfuranın administrasiyasının "X" sosial şəbəkəsində dərc olunmuş bəyanatında deyilir.
Müvafiq qərar ölkənin Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasında qəbul edilib. Yoro departamentinin bir sıra bələdiyyələri və ətraf ərazilər yüksək risk zonası elan edilib.
Bundan əlavə, hakimiyyət "Şeytan karteli" cinayətkar qruplaşmasının başçısı Esteban Qumersindo Ferrera Rodasın saxlanılmasına imkan verəcək məlumat üçün mükafatı 5 milyon lempiraya (təxminən 190 min dollar) qədər artırıb.
Xatırladaq ki, noyabrın 18-də Yorito bələdiyyəsində dörd silahlı hücum nəticəsində azı 12 nəfər həlak olub.