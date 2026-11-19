Tramp, Putin və Si Cinpinin üçtərəfli görüşünün vaxtı məlum olub
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 02:02
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ABŞ, Rusiya və Çin liderləri Donald Tramp, Vladimir Putin və Si Cinpin arasındakı ilk üçtərəfli görüşün noyabrın 19-u Bakı vaxtı ilə təqribən saat 10:30-da keçirilməsi planlaşdırılıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, danışıqlar Çinin Şençjen şəhərində Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində baş tutacaq.
Görüş üç ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Çin liderinin dövlət iqamətgahında keçiriləcək.
Стало известно время трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина
Time announced for trilateral meeting between Trump, Putin and Xi Jinping
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