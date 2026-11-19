Стало известно время трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 01:54
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Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября ориентировочно на 10:30 по бакинскому времени.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, переговоры состоятся в китайском городе Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Встреча пройдет в государственной резиденции китайского лидера "Цилинь Шаньчжуан" с участием делегаций трех стран.
Tramp, Putin və Si Cinpinin üçtərəfli görüşünün vaxtı məlum olub
Time announced for trilateral meeting between Trump, Putin and Xi Jinping
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