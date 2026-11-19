Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября ориентировочно на 10:30 по бакинскому времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, переговоры состоятся в китайском городе Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Встреча пройдет в государственной резиденции китайского лидера "Цилинь Шаньчжуан" с участием делегаций трех стран.