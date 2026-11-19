Власти Гондураса распорядились немедленно направить подразделения специального назначения в северный департамент Йоро после гибели 12 человек в результате вооруженных нападений.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении администрации президента Гондураса Насри Асфуры, опубликованном в социальной сети X.

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Национального совета обороны и безопасности страны. Ряд муниципалитетов департамента Йоро и прилегающие районы объявлены зоной повышенного риска.

Кроме того, власти увеличили до 5 млн лемпир (около $190 тыс.) вознаграждение за информацию, которая позволит задержать предполагаемого главаря преступной группировки "Картель дьявола" Эстебана Гумерсиндо Ферреру Родаса.

Правительство выразило солидарность с семьями погибших и подтвердило намерение привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 18 ноября в результате четырех вооруженных нападений в муниципалитете Йорито погибли не менее 12 человек. По предварительной версии Национальной полиции Гондураса, за нападениями стоят организованные преступные группировки.