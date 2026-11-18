В Гондурасе при вооруженных нападениях погибли не менее 12 человек
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 22:41
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Не менее 12 человек погибли в результате четырех отдельных нападений в сельской местности Йорито в Гондурасе.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в среду сообщил представитель национальной полиции Эдгардо Бараона.
"Основная версия полиции заключается в том, что за произошедшим стоят преступные организации. Мы с самого начала предполагали, что это дело рук организованных преступных группировок", - заявил он.
Уточняется, что три нападения произошли в деревне Вальесильо на футбольном поле и в жилых домах. В результате каждого из этих инцидентов погибли по три человека. Еще трое были убиты в ходе еще одного нападения в деревне Пакайялес.
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