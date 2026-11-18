Не менее 12 человек погибли в результате четырех отдельных нападений в сельской местности Йорито в Гондурасе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в среду сообщил представитель национальной полиции Эдгардо Бараона.

"Основная версия полиции заключается в том, что за произошедшим стоят преступные организации. Мы с самого начала предполагали, что это дело рук организованных преступных группировок", - заявил он.

Уточняется, что три нападения произошли в деревне Вальесильо на футбольном поле и в жилых домах. В результате каждого из этих инцидентов погибли по три человека. Еще трое были убиты в ходе еще одного нападения в деревне Пакайялес.