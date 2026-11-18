Тегеран и связанные с ним хакеры с начала операции США и Израиля против Ирана проводили кибератаки на важнейшую американскую инфраструктуру и информационные сети.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин в письменных показаниях, представленных Комитету Палаты представителей США накануне слушаний.

"С начала конфликта с Ираном в начале 2026 года иранские государственные кибергруппы и проиранские киберпреступники атаковали сети ключевой инфраструктуры США", - заявил он.

По словам Маллина, транспортный сектор, здравоохранение, водоснабжение, энергетика и сфера финансовых услуг США все чаще становятся целями проиранских сил. Хотя министр отметил, что иранские атаки "исторически носили локальный характер и наносили минимальный ущерб плохо защищенным" промышленным объектам, он также предупредил, что "уязвимые системы и слабая кибергигиена в инфраструктуре жизнеобеспечения могут привести к разрушительным последствиям".

Он не уточнил, связаны ли кибератаки с массовыми сбоями в сервисах Microsoft Corp. и в системах Федерального управления гражданской авиации США, которые произошли на прошлой неделе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 18 ноября, что эти технические сбои не связаны между собой и не являются результатом каких-либо кибератак.