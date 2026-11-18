МВД: В ДТП в Газахском районе погибли четыре человека - Обновлено-2
- 18 ноября, 2026
- 21:53
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В результате ДТП на трассе Асланбейли–Кямярли Газахского района погибли четыре человека, включая двоих детей.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно данным ведомства, столкнулись автомобили марок Opel и Tofaş под управлением Иттифага Икрам оглу Мусаддирова и Сянана Гусейн оглу Дарьягулиева соответственно.
В результате инцидента оба водителя и двое малолетних пассажиров автомобиля Tofaş погибли, одна пассажирка получила травмы.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей строго соблюдать правила обгона и маневрирования, а также установленный скоростной режим.
Стали известны личности троих погибших в дорожно-транспортном происшествии в Газахском районе.
Как сообщает западное бюро Report, погибшие являлись членами одной семьи.
Среди них водитель автомобиля, житель села Кямярли Дерьяхгулуев Сянан Гусейн оглу (1989 г.р.), а также его дочь Дерьяхгулуева Гюляр (2018 г.р.) и племянник Мехтили Мухаммед Эльвин оглу (2018 г.р.).
На трассе Юхары Салахлы - Кямярли в Газахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли на месте происшествия, еще двое получили травмы.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По факту начато расследование.