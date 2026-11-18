В результате ДТП на трассе Асланбейли–Кямярли Газахского района погибли четыре человека, включая двоих детей.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно данным ведомства, столкнулись автомобили марок Opel и Tofaş под управлением Иттифага Икрам оглу Мусаддирова и Сянана Гусейн оглу Дарьягулиева соответственно.

В результате инцидента оба водителя и двое малолетних пассажиров автомобиля Tofaş погибли, одна пассажирка получила травмы.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей строго соблюдать правила обгона и маневрирования, а также установленный скоростной режим.

20:53

Стали известны личности троих погибших в дорожно-транспортном происшествии в Газахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, погибшие являлись членами одной семьи.

Среди них водитель автомобиля, житель села Кямярли Дерьяхгулуев Сянан Гусейн оглу (1989 г.р.), а также его дочь Дерьяхгулуева Гюляр (2018 г.р.) и племянник Мехтили Мухаммед Эльвин оглу (2018 г.р.).

20:28

На трассе Юхары Салахлы - Кямярли в Газахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли на месте происшествия, еще двое получили травмы.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По факту начато расследование.