Qazaxda avtoqəza olub, üç nəfər ölüb
Hadisə
- 18 noyabr, 2026
- 20:02
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Qazax rayonunda avtoqəza zamanı üç nəfər ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza rayonun Aslanbəylı kəndinin ərazisində Yuxarı Salahlı-Kəmərli yolunda qeydə alınıb.
İki minik maşının toqquşması nəticəsində üç nəfər hadisə yerində ölüb. İki nəfər isə xəsarət alıb.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
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