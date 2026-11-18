Министр обороны США Пит Хегсет в среду прибыл с визитом в Венесуэлу, где встретился с представителями временного руководства страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, визит стал очередным шагом администрации президента Дональда Трампа по укреплению американского влияния в республике после отстранения от власти Николаса Мадуро в январе.

В президентском дворце в Каракасе Хегсет провел переговоры с исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Делси Родригес. О поездке главы Пентагона заранее публично не сообщалось.

Родригес заявила, что соглашения о сотрудничестве между двумя странами позволят США организовать подготовку венесуэльских военных, а также содействовать модернизации их оснащения и доступу к новым технологиям. По ее словам, такое взаимодействие поможет сторонам "противостоять общим угрозам".

Хегсет стал очередным представителем кабинета Трампа, посетившим Венесуэлу после смены власти. Ранее в страну приезжали министры внутренних дел и энергетики США, обсуждавшие вопросы сотрудничества в сфере нефтедобычи и разработки месторождений критически важных минералов. В этом году временное руководство Венесуэлы также неоднократно встречалось с командующим Южным командованием ВС США генералом Фрэнсисом Донованом.

В августе Трамп заявил, что Хегсет помог заключить масштабную сделку, по которой США получили контроль над частью венесуэльских нефтяных резервов. Американская администрация также заявила, что вернула Каракасу более 12 млрд долларов, или почти 99% доходов от продажи венесуэльской нефти, в соответствии с договоренностью с правительством Родригес.