В хорватском городе Пореч продолжается чемпионат Европы по боксу среди спортсменов в возрасте до 23 лет (U-23).

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в третий день соревнований еще четыре представителя национальной сборной успешно преодолели очередной этап турнира и вышли в четвертьфинал.

Соперник Билалхабаши Назарова (50 кг) Каталин Турку из Молдовы не был допущен к поединку из-за превышения весового лимита. В результате азербайджанскому боксеру присудили победу без боя. В четвертьфинале двукратный чемпион Европы встретится с Филипом Хорватом из Чехии.

Зидан Гумбатов (55 кг) в 1/8 финала уверенно победил итальянца Бадреддина Бурауи. Азербайджанский боксер выиграл все три раунда и одержал победу единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Его следующим соперником станет Никола Максимович из Сербии.

Мухаммедали Аширалиев (60 кг) в 1/8 финала одолел представителя Израиля Абдуллу Рахаля со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). В четвертьфинале он встретится с испанцем Брандоном Хинеа Колласосом. Для азербайджанского спортсмена это будет третий поединок на турнире в Порече.

Ниджат Алирзаев (70 кг) также пробился в четвертьфинал, победив литовца Эдгараса Тротенскиса раздельным решением судей - 3:2 (30:27, 28:29, 30:27, 29:28, 28:29). За выход в полуфинал он поборется с Милошем Рогановичем из Черногории.

Поединки Аширалиева и Алирзаева состоятся 20 ноября, а Назаров и Гумбатов выйдут на ринг 21 ноября.

Отметим, что в чемпионате участвуют 276 боксеров из 39 стран. Соревнования завершатся 24 ноября.

Накануне еще один представитель Азербайджана завоевал путевку в четвертьфинал.