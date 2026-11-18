Парламент Эстонии поддержал предложение о закрытии границы с Россией
- 18 ноября, 2026
- 21:17
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Парламент Эстонии (Рийгикогу) одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий обращение к правительству с предложением закрыть пограничные переходы на границе с Россией.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте эстонского парламента.
Инициативу консервативной партии "Отечество" (Isamaa) поддержали 37 депутатов, против проголосовали двое, еще 36 не участвовали в голосовании.
Законопроект был внесен 14 сентября. Как отмечает эстонская телерадиокомпания ERR, партия уже дважды выступала с аналогичными предложениями весной и осенью 2025 года, однако обе инициативы были отклонены.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что решение о закрытии границы с Россией будет принято на заседании правительства. По его словам, ограничения могут носить как временный, так и постоянный характер.
В свою очередь министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил о планах закрыть все пограничные переходы между Эстонией и Россией с 1 декабря.