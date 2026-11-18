В Барде автомобиль сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 18 ноября, 2026
- 21:09
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На трассе Барда-Евлах, проходящем через территорию села Саатлы Бардинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает карабахское бюро Report, водитель, имя которой пока не разглашается, сбил переходившего дорогу жителя села Гарагаджи Фарида Гасымова (1994 г.р.).
Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту начато расследование.
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