Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib
Hadisə
- 18 noyabr, 2026
- 20:46
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Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, hadisə Bərdə-Yevlax yolunun Saatlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, adı hələ açıqlanmayan qadın sürücü yolu keçməkdə olan rayonun Qarağacı kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Qasımov Fərid Əfqan oğlunu vurub.
Yaralı aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.
Mərhumun meyiti Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Bərdə rayon morquna aparılıb.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
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