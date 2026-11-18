Правительство Великобритании намерено отвергнуть требования Евросоюза о введении дополнительных пошлин на китайские товары, опасаясь ответных мер со стороны Пекина.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, этот вопрос стал одним из спорных пунктов переговоров Лондона и Брюсселя о новом соглашении, которое планируется объявить на саммите сторон в пятницу.

Согласно проекту совместного коммюнике, ЕС добивается от Великобритании обязательства придерживаться аналогичных европейским мер в отношении торговых партнеров в согласованных сферах. В частности, Брюссель настаивает на согласовании политики в отношении Китая, включая пошлины на китайские электромобили. Это необходимо, чтобы Великобритания не стала каналом для поставок дешевых китайских товаров на европейский рынок в обход ограничений Евросоюза.

Однако Лондон не готов автоматически следовать торговым решениям Брюсселя. Вместо этого британская сторона предлагает обязательство защищать цепочки поставок на обоих рынках и предотвращать возможный обход торговых ограничений.

Издание пишет, что подобный подход уменьшит шансы Соединенного Королевства стать частью европейской программы "Сделано в Европе", которая отдает приоритет продукции стран-членов Евросоюза при распределении государственных контрактов в оборонном, цифровом и промышленном секторах экономики.

Дипломатический источник газеты называет атмосферу на переговорах в Брюсселе накануне саммита "прохладной", несмотря на заявления премьер-министра Великобритании Энди Бернема о желании установить более тесные связи с ЕС.

В последние годы ЕС ввел пошлины на импорт из Китая. к примеру, сейчас Брюссель взимает с китайских электромобилей дополнительные пошлины в размере 7,8–35,3% сверх базовой ставки в 10%, тогда как Лондон сохранил только стандартный тариф в 10%.