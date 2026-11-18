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В рамках церемонии закрытия программы "Шуша - туристическая столица Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2026 года" была представлена национальная музыкальная программа.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, по завершении церемонии состоялся концерт.

Представители искусства исполнили для гостей музыкальные произведения разных жанров.