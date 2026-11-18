Şuşada konsert proqramı təşkil edilib
Mədəniyyət siyasəti
- 18 noyabr, 2026
- 19:52
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"Şuşa – İƏT-in turizm paytaxtı 2026" tədbirinin bağlanış mərasimində milli musiqi proqramı təqdim olunub.
"Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, "Şuşa – İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) turizm paytaxtı 2026" tədbirinin bağlanış mərasiminin yekununda konsert proqramı təşkil edilib.
Proqramda incəsənət nümayəndələrinin ifasında müxtəlif musiqi nömrələri təqdim olunub.
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