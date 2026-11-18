Члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Украиной встретились с находящимися с визитом в Азербайджане депутатами Верховной рады.

Об этом сообщает Report со ссылкой отдел по связям с прессой и общественностью азербайджанского парламента.

Согласно информации, руководитель рабочей группы Алибала Магеррамзаде отметил всестороннее развитие азербайджано-украинских отношений.

Депутат Верховной рады Украины Максим Ткаченко отметил высокий уровень строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева. Он также добавил, что Баку предпринимает важные шаги для развития региона.

Вместе с тем Ткаченко высоко оценил гуманитарную поддержку, оказываемую Азербайджаном Украине, заявив, что эта поддержка вносит вклад в укрепление отношений дружбы и солидарности между двумя странами.