Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял старшего советника спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуна.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также по региональным вопросам.

Стороны рассмотрели перспективы конкретных проектов в рамках Хартии стратегического партнерства между двумя странами.

Наряду с этим обсуждались вопросы развития региональных связей, Среднего коридора и транспортно-логистических возможностей. В этом контексте также был подчеркнут вклад проекта TRIPP в укрепление региональных транспортных и экономических связей, а также в обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по мирному процессу между Баку и Ереваном, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.