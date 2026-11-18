Шуша передает эстафету туристической столицы ОЭС пакистанскому Лахору
Туризм
- 18 ноября, 2026
- 16:41
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В Шуше проходит церемония закрытия мероприятия "Шуша – туристическая столица Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2026".
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в мероприятии участвуют делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Туркменистана.
В рамках церемонии закрытия предусмотрена передача пакистанскому городу Лахор титула "Туристическая столица ОИС" на 2027 год в связи с завершением срока пребывания города Шуша в этом статусе в 2026 году.
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