В Шуше проходит церемония закрытия мероприятия "Шуша – туристическая столица Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2026".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в мероприятии участвуют делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Туркменистана.

В рамках церемонии закрытия предусмотрена передача пакистанскому городу Лахор титула "Туристическая столица ОИС" на 2027 год в связи с завершением срока пребывания города Шуша в этом статусе в 2026 году.