"Şuşa – İƏT-in turizm paytaxtı 2026" tədbirinin bağlanış mərasimi keçirilir
Turizm
- 18 noyabr, 2026
- 16:16
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Şuşa şəhərində "Şuşa – İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) turizm paytaxtı 2026" tədbirinin bağlanış mərasimi keçirilir.
"Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Pakistan və Türkmənistanın nümayəndə heyətləri iştirak edirlər.
Bağlanış mərasimində Şuşanın 2026-cı il üzrə "İƏT-in turizm paytaxtı" statusunun başa çatması ilə əlaqədar 2027-ci il üçün müəyyən edilmiş titulun Pakistanın Lahor şəhərinə təhvil veriləcəyi nəzərdə tutulur.
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