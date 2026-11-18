Квривишвили: Баку и Тбилиси обсудили увеличение товарооборота и привлечение инвестиций
- 18 ноября, 2026
- 19:33
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Баку и Тбилиси обсудили новые возможности развития экономических связей и привлечения взаимных инвестиций.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, подводя итоги своего визита в Азербайджан.
По ее словам, в ходе поездки состоялись важные двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами.
Министр отметила, что основное внимание в ходе переговоров было уделено увеличению товарооборота, привлечению инвестиций и углублению сотрудничества в энергетическом секторе.
Квривишвили подчеркнула, что Азербайджан и Грузия уже активно взаимодействуют по этим направлениям. Она выразила уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.