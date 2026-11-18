Баку и Тбилиси обсудили новые возможности развития экономических связей и привлечения взаимных инвестиций.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, подводя итоги своего визита в Азербайджан.

По ее словам, в ходе поездки состоялись важные двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами.

Министр отметила, что основное внимание в ходе переговоров было уделено увеличению товарооборота, привлечению инвестиций и углублению сотрудничества в энергетическом секторе.

Квривишвили подчеркнула, что Азербайджан и Грузия уже активно взаимодействуют по этим направлениям. Она выразила уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.