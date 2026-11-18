Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении двух командиров ХАМАС в результате отдельных ударов по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По ее данным, в результате удара во вторник в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был убит командир взвода бригады ХАМАС в регионе Ашраф Наеф Мухаммад Табаси.

Другим ударом в Джабалии на севере анклава был ликвидирован командир взвода батальона ХАМАС в Западной Джабалии Сабер Наеф Махмуд Набхан.

В ЦАХАЛ заявили, что оба командира участвовали в подготовке атак против израильских военнослужащих и гражданских лиц, а также в восстановлении военного потенциала ХАМАС, что, по утверждению израильской армии, является систематическим нарушением режима прекращения огня.