Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы по делу о предполагаемых нарушениях на 38-м очередном съезде Республиканской народной партии Турции (CHP).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, такой же срок получили еще восемь обвиняемых, признанных виновными в нарушении закона о выборах.

В их числе Рыза Акполат, Озгюр Челик, Нихат Ешилташ, Баки Айдёнер, Эркан Айдын, Мехмет Кылынчарслан, Метин Гюзелкая и Серхат Джан Эш.

Суд оправдал трех других фигурантов дела, в том числе мэра Измира Джемиля Тугая, а также Хусейина Яшара и Озгена Нама.

Суд также принял решение о запрете на политическую деятельность для Имамоглу на основании статьи 53 Уголовного кодекса Турции. Однако оно вступит в окончательную силу только после рассмотрения дела Апелляционным и Верховным судами.

Дело связано с предполагаемыми нарушениями на съезде CHP, состоявшемся 4–5 ноября 2023 года. Тогда на пост председателя партии претендовали Кемаль Кылычдароглу и Озгюр Озель, одержавший победу. Имамоглу председательствовал на съезде. По версии обвинения, некоторым делегатам предлагали деньги, телефоны и другие материальные блага за голосование в пользу Озгюра Озеля. Также утверждалось, что родственникам делегатов обещали работу в муниципалитетах, а самим участникам съезда раздавали продуктовые карты.