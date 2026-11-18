В Совете Европы обсудили российско-грузинский конфликт
- 18 ноября, 2026
- 18:36
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В Страсбурге на обсуждение был вынесен 34-й консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, связанный с конфликтом в Грузии.
Об сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.
Выступивший на заседании замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия подчеркнул важность сохранения вопросов, связанных с российско-грузинским конфликтом, в повестке Совета Европы.
Дарсалия проинформировал о ситуации с безопасностью, гуманитарном положении и положении в области прав человека на территориях, где действуют оккупационные режимы. Он вновь подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.
Генеральный секретарь Совета Европы, в свою очередь, выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.