В Страсбурге на обсуждение был вынесен 34-й консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, связанный с конфликтом в Грузии.

Об сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.

Выступивший на заседании замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия подчеркнул важность сохранения вопросов, связанных с российско-грузинским конфликтом, в повестке Совета Европы.

Дарсалия проинформировал о ситуации с безопасностью, гуманитарном положении и положении в области прав человека на территориях, где действуют оккупационные режимы. Он вновь подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.

Генеральный секретарь Совета Европы, в свою очередь, выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.