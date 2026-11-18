Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что на референдуме по новой Конституции подавляющее большинство граждан поддержит ее.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он сказал во время правительственного часа в Национальном собрании.

"Выражу свою убежденность в том, что по итогам референдума подавляющее большинство граждан Армении пойдет и проголосует за новую Конституцию, потому что, голосуя за эту Конституцию, они голосуют в пользу себя и своих поколений", - сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что повестка новой Конституции касается видения и модели государства.

"Концепция и идеология новой Конституции предлагают опираться на идеологию "Реальной Армении". Зафиксировать Республику Армения на ее международно признанной территории в качестве государства и закрыть страницу конфликтов, развивать государство и передать его из поколения в поколение. Речь об этом", - сказал армянский премьер.

Он подчеркнул, что цель предлагаемого подхода - сделать мир и власть народа необратимыми: "Посыл новой Конституции один: мы закрываем страницу конфликтов вообще по всем направлениям и делаем мир, по сути, необратимым. Такова логика. И делаем власть народа необратимой".

Пашинян уточнил, что действующая Конституция Армении формировались по логике обслуживания конфликта, а новый текст предназначен для обслуживания мира.