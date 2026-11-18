В начале 2027 года в Венгрии планируется открыть управление Европейской прокуратуры, которое будет функционировать в качестве одного из подразделений Генпрокуратуры страны.

Как передает Report со ссылкой на Telex, это следует из пакета законопроектов, внесенного Министерством юстиции Венгрии в парламент.

Согласно предложению, работу венгерского европейского прокурора, находящегося в штаб-квартире Европейской прокуратуры в Люксембурге, будут поддерживать 10 делегированных европейских прокуроров.

При этом по делам, относящимся к компетенции Европейской прокуратуры и затрагивающим средства Евросоюза, генеральный прокурор и вышестоящий прокурор не смогут давать им указания. Это должно гарантировать независимость их работы.

Присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре, созданной в 2021 году, было одним из важных предвыборных обещаний партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. 10 июля 2026 года Европейская комиссия подтвердила участие Венгрии в работе Европейской прокуратуры (EPPO).

Правительство экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на протяжении последних пяти лет выступало против присоединения страны к этой структуре.