Посол Австрии в Азербайджане Этьен Берхтольд подчеркнул важность сохранения позитивной динамики в двусторонних отношениях с Баку.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.

"Сегодня в Баку состоялись политические консультации. Важно сохранить позитивную динамику в наших двусторонних отношениях, а также в прогрессе в мирном процессе с Арменией. Мы также обменялись мнениями по международным вопросам", - отметил посол.