Посол: Важно сохранить позитивную динамику в отношениях Австрии и Азербайджана
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 18:14
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Посол Австрии в Азербайджане Этьен Берхтольд подчеркнул важность сохранения позитивной динамики в двусторонних отношениях с Баку.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети X.
"Сегодня в Баку состоялись политические консультации. Важно сохранить позитивную динамику в наших двусторонних отношениях, а также в прогрессе в мирном процессе с Арменией. Мы также обменялись мнениями по международным вопросам", - отметил посол.
Səfir: Avstriya və Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamikanı qorumaq vacibdir
Ambassador: Austria and Azerbaijan should keep up positive momentum in bilateral relationship
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