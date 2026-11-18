Səfir: Avstriya və Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamikanı qorumaq vacibdir
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 18:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Avstriya-Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamikanı qorumaq vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstriyanın Azərbaycandakı səfiri Etyen Berxtold "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bu gün Bakıda siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. İkitərəfli münasibətlərimizdə, eləcə də Ermənistanla sülh prosesindəki irəliləyişdə müsbət dinamikanı qoruyub saxlamaq vacibdir. Biz həmçinin beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq", - səfir qeyd edib.
Посол: Важно сохранить позитивную динамику в отношениях Австрии и Азербайджана
Ambassador: Austria and Azerbaijan should keep up positive momentum in bilateral relationship
Son xəbərlər
18:34
Foto
Video
Azərbaycan-Gürcüstan hərbi əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə olunubHərbi
18:30
Xosep Qvardiola Səudiyyə Ərəbistanında işləməkdən imtina edibFutbol
18:28
Foto
Avropa Şurasında Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı hesabat müzakirəyə çıxarılıbRegion
18:26
Səfir: Avstriya və Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamikanı qorumaq vacibdirXarici siyasət
18:15
Video
Yol təmir işlərinin müddətini müəyyən edən əsas amillər açıqlanıbİnfrastruktur
18:01
Azərbaycan və Gürcüstan Orta Dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını müzakirə edibİnfrastruktur
17:55
Kənan Quluzadə: "İƏT-ə üzv ölkələrdə Şuşanın tanıdılması istiqamətində təbliğat işləri aparılıb"Turizm
17:51
Bu ilin yanvarından indiyədək 6 vəkil Kollegiyadan xaric olunub, 27-si cərimələnibDaxili siyasət
17:45
Yerjan Mukaş: Bu il İƏT-in turizm paytaxtı olan Şuşada keçirilən tədbirlərdən çox razı qaldıqTurizm