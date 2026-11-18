Азербайджан и Грузия обсудили укрепление сотрудничества между военно-морскими силами (ВМС) двух стран и расширение обмена опытом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита в Азербайджан грузинская делегация во главе с командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили и первый замминистра обороны – начальник Генштаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетили Н-скую воинскую часть ВМС. Командующий ВМС контр-адмирал Шахин Мамедов проинформировал гостей о деятельности подразделения и проводимых реформах. Затем делегация ознакомилась с выставкой военно-технических средств, находящихся на вооружении ВМС, и посетила учения морского спецназа.

В рамках визита гости также посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского при Национальном университете обороны. Грузинской делегации была предоставлена подробная информация о системе образования и организации учебного процесса в данных учебных заведениях.

В ходе ознакомления с лицеем гости посетили Музей Гейдара Алиева. Гости были проинформированы о важной роли военных лицеев в подготовке профессиональных кадров для Азербайджанской Армии, а также о вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в создание данного учебного заведения.

В заключение генерал-лейтенант Г.Матиашвили оставил памятную запись в "Книге почетных гостей", выразив благодарность за оказанное гостеприимство.