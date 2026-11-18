В странах Организации экономического сотрудничества (ОЭС) проведены мероприятия по продвижению города Шуша как туристического направления.

Как передает корреспондент Report из города, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде на закрытии программы "Шуша – туристическая столица ОЭС 2026 года".

По его словам, в течение года в Шуше прошли встреча министров туризма стран ОЭС, кулинарный фестиваль и культурные мероприятия.

"В странах ОЭС также проводилась работа по популяризации города, организовывались визиты представителей медиа и туристической индустрии этих стран. Цель заключалась в знакомстве с уникальным культурным и историческим наследием города Шуша", – отметил Гулузаде.