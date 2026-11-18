Италия планирует выделить свыше 6 млрд евро на защиту от гибридных угроз в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто, выступая в Палате депутатов.

По его словам, расходы на это направление существенно выросли: если в 2019 году на противодействие гибридным угрозам было выделено 126 млн евро, то к 2025 году финансирование увеличилось до 557 млн евро.

На период 2026–2028 годов предусмотрено почти 2 млрд евро - примерно на 40% больше, чем в предыдущие три года. В дальнейшем общий объем инвестиций превысит 6 млрд евро, а с учетом соответствующей части программы G-CAP может достичь 7 млрд евро, уточнил министр.

Крозетто подчеркнул, что сегодня невозможно разделить подготовку к традиционной и гибридной войне.

"Украина это доказывает. Окопы, дроны, спутники, сети и кибероперации - это все одна и та же война. Если связь срывается, цену за это платят те, кто удерживает позиции на земле", - заявил глава Минобороны.

Заявление прозвучало на фоне серии кибератак, ложных сообщений о минировании и публикации личных данных итальянских должностных лиц в даркнете. В ноябре волна подобных угроз затронула тысячи школ по всей стране.