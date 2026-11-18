У президента Ирана Масуда Пезешкиана нет разногласий с первым вице-президентом страны Мохаммадом Резой Арефом.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление секретариата Информационного совета правительства Ирана.

Отмечается, что между президентом и первым вице-президентом нет никаких разногласий, в особенности по вопросу управления потреблением топлива.

"Также распространенная информация о том, что Реза Ареф на прошлом заседании Кабинета министров сделал жесткие предупреждения некоторым членам кабинета, не соответствует действительности", - подчеркнули в правительстве.

В заявлении отмечено, что эти новости являются абсолютно ложными и сфабрикованы определенными кругами.