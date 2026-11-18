Tasnim: В Иране отрицают разногласия между Пезешкианом и Арефом
В регионе
- 18 ноября, 2026
- 20:14
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У президента Ирана Масуда Пезешкиана нет разногласий с первым вице-президентом страны Мохаммадом Резой Арефом.
Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление секретариата Информационного совета правительства Ирана.
Отмечается, что между президентом и первым вице-президентом нет никаких разногласий, в особенности по вопросу управления потреблением топлива.
"Также распространенная информация о том, что Реза Ареф на прошлом заседании Кабинета министров сделал жесткие предупреждения некоторым членам кабинета, не соответствует действительности", - подчеркнули в правительстве.
В заявлении отмечено, что эти новости являются абсолютно ложными и сфабрикованы определенными кругами.
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