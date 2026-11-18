Демократическая партия США выдвинула конгрессмена от штата Нью-Йорк Хакима Джеффриса на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Кандидатуру Джеффриса поддержал 251 член Демократической фракции, 11 проголосовали против. Голосование проходило тайно и за закрытыми дверями. Таким образом, он получил поддержку однопартийцев и, как ожидается, будет избран спикером в первый день работы нового состава Конгресса в январе 2027 года.

Также подчеркивается, что переговоры с Джеффрисом продолжаются, и, несмотря на достигнутый прогресс, партии еще предстоит учесть требования избирателей по этим вопросам.

Кандидатуру Джеффриса представили пять представителей Демократической партии, в том числе бывший лидер демократического большинства в Палате представителей Джим Клайберн, который считается одним из его политических наставников.