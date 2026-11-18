Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Туркменистане
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 20:56
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Делегация парламента Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета и 61-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Отмечается, что в международном аэропорту Туркменбаши С.Гафарову встретили председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Меджлиса Туркменистана Байрамгёзель Мырадова, генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов, полномочный представитель Милли Меджлиса в МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.
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