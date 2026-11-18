Делегация парламента Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета и 61-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в международном аэропорту Туркменбаши С.Гафарову встретили председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Меджлиса Туркменистана Байрамгёзель Мырадова, генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов, полномочный представитель Милли Меджлиса в МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.