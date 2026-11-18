США ужесточают блокаду Ирана, вводя ограничения на переброску нефти по морю
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 22:01
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Американские военные будут расценивать любое судно, принимающее груз в море с кораблей, вышедших из Ирана, как попытку прорвать введенную ими морскую блокаду.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Такие суда будут подвергнуты задержанию, досмотру и захвату или будут отправлены обратно в иранские порты, заявили в командовании.
По данным CENTCOM, в случае отказа от сотрудничества военные США могут даже атаковать эти суда.
ABŞ dəniz yolu ilə neft daşınmasına məhdudiyyətlər tətbiq edərək İranın blokadasını sərtləşdirir
US tightens blockade of Iran, imposing restrictions on maritime oil transfers
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