Американские военные будут расценивать любое судно, принимающее груз в море с кораблей, вышедших из Ирана, как попытку прорвать введенную ими морскую блокаду.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Такие суда будут подвергнуты задержанию, досмотру и захвату или будут отправлены обратно в иранские порты, заявили в командовании.

По данным CENTCOM, в случае отказа от сотрудничества военные США могут даже атаковать эти суда.