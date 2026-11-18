ABŞ dəniz yolu ilə neft daşınmasına məhdudiyyətlər tətbiq edərək İranın blokadasını sərtləşdirir
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 22:15
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ABŞ hərbçiləri İrandan yola düşən istənilən gəminin dənizdə yük qəbul etməsini dəniz blokadasını yarmaq cəhdi kimi qiymətləndirəcək.
"Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bildirib.
"Belə gəmilər saxlanılacaq, yoxlanılacaq, ələ keçiriləcək və ya geri, İran limanlarına göndəriləcək", - komandanlıqdan bildirilib.
CENTCOM-un məlumatına görə, əməkdaşlıqdan imtina edildiyi təqdirdə, ABŞ hərbçiləri bu gəmilərə hətta hücum da edə bilərlər.
США ужесточают блокаду Ирана, вводя ограничения на переброску нефти по морю
US tightens blockade of Iran, imposing restrictions on maritime oil transfers
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